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فوز لبنان بالمركز الأول  في الأنشطة والمشاريع المبتكرة والخلاقة لطلاب الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

By cedar


احتل لبنان المركز الأول وتلته المملكة العربية السعودية فاليمن، في إطار مبادرات الأنشطة والمشاريع المبتكرة والخلاقة لطلاب الجامعات الخاصة والرسمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان ” تحدي الحلول- 2022″.

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وتمثلت المبادرة الرابحة بابتكار منصة تحت مسمى “خدني معك” (go green)، التي تقدم بها ثلاثة طلاب في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU هم: نور مخايل، جورجيو الخوري وكيفن عون، وذلك بإشراف من عميدة كلية الهندسة في الجامعة الدكتورة لينا كرم.
وتضمن مشروع المنصة الذي تمت مناقشة تفاصيله أمام لجنة فاحصة مؤلفة من أساتذة وخبراء وباحثين مختصين، مع الطلاب الثلاثة الفائزين حلولاً مفصلة لوسائل النقل وطرق التنقل (by ride)، وذلك في إطار المحافظة على البيئة بشكل يقارب العالم الواقعي ويعالج تداعيات الأزمات البيئية والإقتصادية التي يمر بها لبنان.
وتشكل هذه الأنشطة والمبادرات التي يقوم بها طلاب LAU في إطار أندية الطلاب التطويرية أولى الخطوات التمهيدية قبل الإنتقال الى مرحلة الإنتاجية وسوق العمل.

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