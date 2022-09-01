عويدات أحال ملف حادثة مقتل الفنان الراسي على النائب العام المالي

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام “بان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحالعلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الإخبار المتعلّق بحادث السير الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي في محلة المصنع الحدودية، والذي كان قد تقدم به المحامي أشرف الموسوي بصفته الشخصية، وذلك على خلفية التقرير الإخباري الذي بثته إحدى المحطات التلفزيونية، والذي تحدث عن هدر كبير للمال العام في تنفيذ هذا المشروع،

على أن يستدعي القاضي إبراهيم مَن يراه مناسباً من الأسماء الواردة في الإخبار للإستماع الى إفاداتهم، تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب وتحديد المسؤوليات وفق المعطيات الواردة في الإخبار.

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