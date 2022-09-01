Homeبالفيديو: طوافات الجيش تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورينلبنان بالفيديو: طوافات الجيش تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورين By admin 09/01/2022 شارك اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر “ان طوافات القوات الجوية تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورين. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 طوافات القوات الجوية في #الجيش_اللبناني تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورين.#lebanesearmy pic.twitter.com/Y2WCu8Vdis— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 1, 2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أرزإخمادالجيشبالفيديوتعملتنورينحريقطوافاتلبنانمحمية شارك
Comments are closed.