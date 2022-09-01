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بالفيديو: طوافات الجيش تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورين

By admin


اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر “ان طوافات القوات الجوية تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورين.

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