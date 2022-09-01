بالفيديو: طوافات الجيش تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورين

بالفيديو: طوافات الجيش تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورين

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر “ان طوافات القوات الجوية تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورين.

طوافات القوات الجوية في #الجيش_اللبناني تعمل على إخماد حريق في محمية أرز تنورين.#lebanesearmy pic.twitter.com/Y2WCu8Vdis — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 1, 2022