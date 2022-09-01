Homeجبران باسيل لن يتمكن من التصدي لسليمان فرنجيةلبنان جبران باسيل لن يتمكن من التصدي لسليمان فرنجية By admin 09/01/2022 شارك فسّر مرجع سياسي كلام النائب جبران باسيل عن سليمان فرنجية “المرشح الأفضل” بأنه بداية تحوّل للتكيف مع وضع جديد ربما لن يتمكن من التصدي له، كما ورد في النهار. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. التصديباسيلجبرانفرنجيةلبنانلسليمانيتمكن شارك
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