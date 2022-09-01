جبران باسيل لن يتمكن من التصدي لسليمان فرنجية

فسّر مرجع سياسي كلام النائب جبران باسيل عن سليمان فرنجية “المرشح الأفضل” بأنه بداية تحوّل للتكيف مع وضع جديد ربما لن يتمكن من التصدي له، كما ورد في النهار.

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