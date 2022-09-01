مجموعة من الشبان تغادر لبنان بحراً نحو إيطاليا

افادت معلومات أن مجموعة من الشبان، غالبيتهم من مخيم البداوي، غادرت لبنان عبر البحر متجهة نحو إيطاليا.

وأفادت المصادر أن الشبان يصلون نهار الجمعة إلى ايطاليا.

لبنان ٢٤