Homeمجموعة من الشبان تغادر لبنان بحراً نحو إيطاليالبنان مجموعة من الشبان تغادر لبنان بحراً نحو إيطاليا By admin 09/01/2022 شارك افادت معلومات أن مجموعة من الشبان، غالبيتهم من مخيم البداوي، غادرت لبنان عبر البحر متجهة نحو إيطاليا.وأفادت المصادر أن الشبان يصلون نهار الجمعة إلى ايطاليا. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 لبنان ٢٤ مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إيطالياالشبانبحراتغادرلبنانمجموعةنحو شارك
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