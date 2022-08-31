Homeمقـتـل شاب بإطـلاق نـار داخل صالون للحلاقة في البيرة في عكارلبنان مقـتـل شاب بإطـلاق نـار داخل صالون للحلاقة في البيرة في عكار By admin 08/31/2022 شارك أقدم شاب سوري على إطلاق نار على شاب سوري آخر داخل صالون للحلاقة في بلدة البيرة في عكار، ما أدى الى مقتله على الفور وفرّ إلى جهة مجهولة من دون معرفة الأسباب، وتشهد البلدة حالة من التوتر. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. البيرةبإطـلاقشابصالونعاجلعكارلبنانللحلاقةمقـتـلنـار شارك
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