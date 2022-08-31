مقـتـل شاب بإطـلاق نـار داخل صالون للحلاقة في البيرة في عكار

أقدم شاب سوري على إطلاق نار على شاب سوري آخر داخل صالون للحلاقة في بلدة البيرة في عكار، ما أدى الى مقتله على الفور وفرّ إلى جهة مجهولة من دون معرفة الأسباب، وتشهد البلدة حالة من التوتر.

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