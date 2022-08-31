بالفيديو: قطع أوتوستراد الدكوانة مار تقلا احتجاجاً

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في المتن أن أهالي نيو روضة قطعوا أوتوستراد الدكوانة باتجاه مار تقلا – سد البوشرية، احتجاجا على انقطاع المياه في المنطقة. لمشاهدة الفيديو:

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.