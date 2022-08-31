Homeبالفيديو: قطع أوتوستراد الدكوانة مار تقلا احتجاجاًلبنان بالفيديو: قطع أوتوستراد الدكوانة مار تقلا احتجاجاً By admin 08/31/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في المتن أن أهالي نيو روضة قطعوا أوتوستراد الدكوانة باتجاه مار تقلا – سد البوشرية، احتجاجا على انقطاع المياه في المنطقة. لمشاهدة الفيديو: مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أوتوستراداحتجاجاالدكوانةبالفيديوتقلاقطعلبنانمار شارك
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