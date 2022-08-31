توقيف مطلوب للقضاء بعقوبات تقضي بسجنه لمدة ١٥ سنة وأخرى بالأشغال الشاقة المؤبدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجةً للمتابعة والرصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، توقيف أحد المطلوبين للقضاء، في بلدة قاع الريم، ويدعى:

ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري الجنسية)، يوجد بحقّه خلاصتي حكم: الاولى بجرم تأليف عصابة تقضي بسجنه لمدة ١٥ عامًا، والثّانية بجرم سرقة وتقضي بعقوبة الأشغال الشّاقّة المؤبّدة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص.