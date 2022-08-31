يعقوب يطلق مبادره في ذكرى التغييب: اعطونا المعلومات و خدوا هنيبعل القذافي

عقد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب مؤتمراً صحافيا من مكتبه في الحازميه بمناسبه ذكرى تغييب الامام الصدر و الشيخ الدكتور محمد يعقوب و الصحافي عباس بدر الدين

و قال يعقوب اليوم في ٣١ ٱب ٢٠٢٢ الموافق ل ٣ صفر ١٤٤٤ ه‍

نتحدث اليكم واربع واربعون عاما من الأذى والظلم وخناجر الغدر والخيانة والنفاق والمتاجرة والصفقات مرت وجريمة تغييب الإمام موسى الصدر والوالد الشيخ محمد يعقوب والاستاذ عباس بدر الدين لا زالت شعارا على المنابر وتصنع بكاء،وزيف تاريخ رفقاء،ووقاحة احتكار وبيع وشىراء،والمحرومون موج مالح دون ماء،وتجار النخاسة لم يشبعوا مالا ولا ثراء.

اضاف يعقوب أربع واربعون عاما ورسولنا الاكرم قد هاجر قبل ١٤٤٤ والطاغية المنفذ القذافي قد هوى وسقط من على عرش ملك الملوك في يوم اخفاءكم الشمسي والقمري،والفلك يدور والعالم من ربيع العرب إلى سيف القدس ومن احادية القرار إلى تعدد الأقطاب وما بينهما سقوط ملوك وسياسات وخوف من الصقيع في عجوز القارات،

و شدد يعقوب ان كل ذلك ولم تتغير إدارة تغييبكم والتزام المماطلة والتسويف وابقاء تغييبكم يتمدد ويطول حتى الظهور،

و تسأل يعقوب عجبا يا سيدي لا قيمة لأوجاع السنين والعقود ولا مكان للرحمة ولو فاضت انهار الدموع واسقطت سماء ظلمكم دما. هذا الإقطاع الجديد المتكبر الذي جعل الإقطاع القديم مشلول ومعاق وجعل أهل الكرامة والشجاعة أزلاما واتباعا ،

عجبا يا سيدي كيف قتلونا وسبوا نساءنا واعتقلونا بسيفك وكيف استطاعوا أن يشككوا بصلاتنا في محرابك ومسجدك وكيف جعلوا صلاتنا في الليل احلك من سواد عمامتك،

و اضاف يا سيدي أمانة نهجك في دمائنا والدفاع عن المحروم ونصرة المظلوم وانت اكبرهم لا تتوقف مع خفقان قلوبنا وموج بحرك الهادر يجري كل لحظة في عروقنا.

يا سيدي أن رسائل الكوفة نفسها وشهود الناقة أنها جمل كثيرون ولكن شمس الحقيقة لن تبقى مخفية وايادي الغدر والتضليل ستمسي مغلولة.

و شدد يعقوب أتوجه لإدارة التغييب بكل منطق وعقلانية وبعيدا عن الإنفعال لقد ضاق الزمن وطوق الألم المر تجاوز الأربع والأربعين كفى جمودا وتجبرا فلقد تركنا لكم الجمل بما حمل لا نريد سياسة ولا مالا انما نريد اصلاح المسار وقد ثبت بالدليل وخلال سنين طوال أننا لا نريد مناصب ولا مراكز ومن يريد ذلك لا يفعل ما نفعل وهذا لا يحتاج إلى إثبات،

ولا نريد مالا وقد بحثتم في كل بنوك لبنان والعالم ولم تجدوا دولارا واحدا،

كفى تضليلا وكذبا على الناس وتعلمون أن المجلس العدلي بيدكم وطلبنا التعويض عن سنين الخطف ورقة ضغط لا اكثر اما عدم المطالبة فمشبوه ويستبطن التزاما مسبقا،

أما حجة عدم إثبات وفاة القذافي لأن الوثيقة الرسمية موجودة من سنين لدى وزارتا الخارجية والعدل وتعلمون أن ابقاءه حيا قانونا يمنع ملاحقة النظام الليبي ويمنع تصويب الخصومة لذلك فإن كل مجريات الملف القضائي ستشكل فضيحة تاريخية.

لذلك اقول لكم أما حان وقت العمل الجدي؟

أما حان تصحيح الانحراف وتصويب المسار؟

أما حان فك الحصار والاحتكار؟

أعتقد أنه بعد ٤٤ سنة قد حان الوقت.

اما عن المبادره اكد يعقوب ان الان هنيبعل القذافي موقوف لدى القضاء اللبناني والحديث عن قانونية توقيفه وصغر سنه عندما ارتكب والده الجريمة وعدم مسؤوليته الشخصية عن الجريمة هو كلام فارغ لأنها جريمة متمادية وهو إبن دكتاتور تتمركز السلطة في عائلته وهنيبعل أحد أركان القادة الأمنيين في جماهيرية والده،

وأنتم لديكم والدي الشيخ محمد يعقوب والإمام موسى الصدر والسيد عباس بدر الدين اعتديتم عليهم ظلما وعدوانا ومارستم مع ادواتكم كل انواع التضليل والنفاق والتزوير وسقط طغيان نظامكم منذ أحد عشر سنه ولم تتعاونوا أو تندموا ونعرف اكيدا انكم تملكون المعلومات وبالأمس أحمد قذاف الدم أعلن ذلك جهاراً

لذلك اقول لكم يا سيف الاسلام القذافي إذا أردت أخيك هنيبعل فنحن نريد احباءنا المخطوفين،

ويا عاىشة القذافي أيضا إذا اردني أخيك قدمي ملف المعلومات،

يا احمد قذاف الدم أنت شريك مباشر في الجريمة وكنت تسرح وتمرح في لبنان ولم تغفل عنك عيننا ونذكرك بما حصل معك مؤخرا في مصر عندما هربت،

وطبعاً عبد السلام جلود قصتنا معك قصة أخرى.

و ختم يعقوب أقول لكم ولغيركم أعطونا ما لديكم بالدليل والوثائق وخذوا هنيبعل وغير ذلك لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يتحمل مسؤولية إخراجه وإذا استطاع فليفعل…

والسلام