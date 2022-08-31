انطلاق وفود رسمية  وشعبية من عكار الى صور للمشاركة في مهرجان  ذكرى تغييب الصدر

انطلق قبل قليل وفد كبير من بلدة قرحا وقرى وبلدات وادي خالد بإتجاه دارة رئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط عبود مرعب، حيث نقطة تجمع كل الوفود العكارية للانطلاق معا والمشاركة في مهرجان تغييب الإمام موسى الصدر الذي تقيمه حركة “أمل” في مدينة صور عند الساعة الخامسة من عصر اليوم. وتضم هذه الوفود نوابا ورؤساء بلديات واتحادات بلديات ومخاتير وشخصيات وفاعليات من مختلف قرى وبلدات عكار.

وقد رفعت صورة عملاقة في ساحة العبدة للامام موسى الصدر ورئيس مجلس النواب نبيه بري.