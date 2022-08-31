اضراب مستخدمي اوجيرو يشل عددا من السنترالات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه بسبب الاضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي “اوجيرو” توقف العمل في سنترالات الحمراء، صيدا، النهر، بيت الدين ، الدامور والنبطية، وقد خرجت عن الخدمة كاملا، ومن المتوقع ان تتوقف سنترالات اخرى في غضون ساعات مما يهدد بتوقف خدمة الانترنت والاتصالات كليا.

يذكر ان المستخدمين يطالبون من خلال اضرابهم الذي بدأ أمس بتحسين رواتبهم بحيث يتم احتسابها على سعر صيرفة كي تتناسب والايرادات العالية لقطاع الاتصالات، بخاصة بعد زيادة الفاتورة الهاتفية في حين بقيت رواتب المستخدمين على حالها وسط ارتفاع كبير في الكلفة الاستشفائية والطبابة.