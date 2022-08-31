Homeتوقف الهواتف الارضية وخدمة الانترنت في بنت جبيللبنان توقف الهواتف الارضية وخدمة الانترنت في بنت جبيل By cedar 08/31/2022 شارك توقفت الهواتف الارضية وخدمة انترنت ال dsl في قضاء بنت جبيل، بسبب اضراب موظفي السنترالات في مراكز القضاء من جهة، ونفاذ مادة المازوت من جهة أخرى. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الارضيةالانترنتالهواتفبنتتوقفجبيلعاجللبنانوخدمة شارك
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