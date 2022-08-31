توقف الهواتف الارضية وخدمة الانترنت في بنت جبيل

توقفت الهواتف الارضية وخدمة انترنت ال dsl في قضاء بنت جبيل، بسبب اضراب موظفي السنترالات في مراكز القضاء من جهة، ونفاذ مادة المازوت من جهة أخرى.

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