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انتحل صفة ضابط أمن ونفّذ عملية احتيال بقيمة 320,000$.. اليكم هويته

By admin



في إطار المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لتقصي الجرائم وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم. توافرت معلومات لهذه الشعبة عن قيام مجهول بتنفيذ العديد من عمليات النصب والاحتيال، آخرها طالت مواطنة دفعت له مبلغ /320/ ألف دولارًا أميركيًا مقابل الاستحصال لها ولأفراد عائلتها على الجنسية الامارتية، بعد أن أوهمها أنه ضابط أمني ومرافق إحدى الشخصيات الهامة في البلاد، وعلى علاقة وطيدة بالعائلة الحاكمة في الدولة المذكورة.

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 نتيجة المتابعة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات الى تحديد هويته، ويدعى:

  • م. د. (مواليد عام 1993، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بقضايا خطف وتجارة اسلحة وابتزاز وسرقة واحتيال وانتحال صفة وسبق أن أوقفته الشعبة في العام ٢٠١٩ بجرم خطف، وأخلي سبيله بتاريخ 29-9-2021.

على الأثر، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاریخ 20-8-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة، قامت احدى دوريات الشعبة باستدراجه الى محلة الحازمية ونفّذت كمينا محكماً أسفر عن توقيفه. وبتفتيشه، ضبط بحوزته العديد من البطاقات التّي يستخدمها في عمليّاته الاحتيالية.

 بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

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