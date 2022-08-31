Homeتوقف العمل في سنترال صيدالبنان توقف العمل في سنترال صيدا By cedro 08/31/2022 شارك افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بتوقف سنترال صيدا عن العمل بسبب عطل طرأ على مولد الكهرباء في ظل اضراب الموظفين، وقد عزل الجنوب هاتفيا عن بقية المناطق. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. العملتوقفسنترالصيداعاجللبنان شارك
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