Homeقتيل وجريح جراء حادث سير واحتراق سيارة في الفرزل – البقاعلبنان قتيل وجريح جراء حادث سير واحتراق سيارة في الفرزل – البقاع By admin 08/31/2022 شارك الدفاع المدني: قتيل وجريح جراء حادث سير واحتراق سيارة رباعية الدفع في الفرزل-البقاع وتأمين السلامة العامة في المحلة. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. البقاعالفرزلاللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018جراءحادثسيارةسيرعاجلقتيللبنانواحتراقوجريح شارك
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