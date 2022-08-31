قتيل وجريح جراء حادث سير واحتراق سيارة في الفرزل – البقاع

الدفاع المدني: قتيل وجريح جراء حادث سير واحتراق سيارة رباعية الدفع في الفرزل-البقاع وتأمين السلامة العامة في المحلة.

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