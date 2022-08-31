قتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة

افادت احصاءات غرفة التحكم المروري بسقوط قتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير تم التحقق فيها خلال ال24 ساعة الماضية.

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