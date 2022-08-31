Homeقتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان قتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 08/31/2022 شارك افادت احصاءات غرفة التحكم المروري بسقوط قتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير تم التحقق فيها خلال ال24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةسيرعاجلقتيللبنان شارك
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