Homeمحاولة تمرير مشروع مشبوه لحماية لصوص على حساب الناسلبنان محاولة تمرير مشروع مشبوه لحماية لصوص على حساب الناس By admin 08/31/2022 شارك أجمَع خبراء ماليون واقتصاديون على أن محاولة تمرير مشروع مشبوه هو كناية عن حماية لصوص ومُرتكبين على حساب الناس وستدمِّر مفاعيله أي قيامة للاقتصاد في حال إقراره. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 الجمهورية مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الناستمريرحسابعاجللبنانلحمايةلصوصمحاولةمشبوهمشروع شارك
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