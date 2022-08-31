محاولة تمرير مشروع مشبوه لحماية لصوص على حساب الناس

أجمَع خبراء ماليون واقتصاديون على أن محاولة تمرير مشروع مشبوه هو كناية عن حماية لصوص ومُرتكبين على حساب الناس وستدمِّر مفاعيله أي قيامة للاقتصاد في حال إقراره.

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