Homeراتب مدير عام صندوق كبير يحتسب على سعر 8000 ليرةلبنان راتب مدير عام صندوق كبير يحتسب على سعر 8000 ليرة By admin 08/31/2022 شارك لا تزال بعض المصارف تقوم باحتساب رواتب مدير عام صندوق كبير على سعر 8000 ليرة باعتبار ان أموال الصندوق مودعة لديها. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. راتبسعرصندوقعاجلعاملبنانليرةمديريحتسب شارك
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