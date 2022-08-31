Homeنائب تغييري ملاحق بقضايا جنائية وتهريب ممنوعاتلبنان نائب تغييري ملاحق بقضايا جنائية وتهريب ممنوعات By admin 08/31/2022 شارك أوساط سياسية تقول إن لديها معطيات تفيد بأن أحد المتمولين من نواب التغيير ملاحق بقضايا جنائية وتهريب ممنوعات في دول أميركا اللاتينية. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. بقضاياتغييريجنائيةعاجللبنانملاحقممنوعاتنائبوتهريب شارك
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