بعد السيطرة على النيران في محمية أرز تنورين.. غياث يزبك: أناشد قائد الجيش إرسال طوافات لتبريد البقع

بعد السيطرة على النيران في محمية أرز تنورين.. غياث يزبك: أناشد قائد الجيش إرسال طوافات لتبريد البقع

اخماد الحريق في محمية تنورين

غرّد النائب غياث يزبك عبر “تويتر”: “بعد السيطرة على النار وإخمادها في محمية أرز تنورين أناشد قائد الجيش إرسال طوافات لتبريد البقع التي احترقت مخافة أن تعود الى الاشتعال مع اشتداد شمس النهار.

كما أشد على أيدي عناصر الدفاع المدني والجيش وأبناء البلدة الابطال الذين كافحوا النيران بأياديهم العارية”.

وشبّ حريق ضمن محمية غابة أرز تنورين الطبيعيّة في قضاء البترون، بدأ من عريض منطقة راس بنيا المتاخمة.