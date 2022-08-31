بعد احداث العراق.. قياديو حزب الدعوة في فنادق ومطاعم بيروت

عد أحداث العراق الأخيرة ذكرت معلومات أن بعض قياديي حزب الدعوة العراقي انتقلوا الى بيروت وقد شوهد عدد منهم في فنادق المدينة ومطاعم في وسط العاصمة.

نداء الوطن