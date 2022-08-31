Homeبعد احداث العراق.. قياديو حزب الدعوة في فنادق ومطاعم بيروتلبنان بعد احداث العراق.. قياديو حزب الدعوة في فنادق ومطاعم بيروت By admin 08/31/2022 شارك عد أحداث العراق الأخيرة ذكرت معلومات أن بعض قياديي حزب الدعوة العراقي انتقلوا الى بيروت وقد شوهد عدد منهم في فنادق المدينة ومطاعم في وسط العاصمة. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. احداثالدعوةالعراقبيروتحداثحزبعاجلفنادققياديولبنانومطاعم شارك
Comments are closed.