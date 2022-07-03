أنطوان زهرا: القوات التي تمثل القوة الأكبر تدعو النواب السياديين والجدد الى الاتفاق على اسم موحد لرئاسة الجمهورية

أوضح النائب السابق أنطوان زهرا أن “القوات اللبنانية التي تمثل القوة الأكبر بادرت عند انتخابات نائب رئيس مجلس النواب واليوم الى القول إنه على الرغم من أحقيتها لا تتمسك بحقها بترشيح أحد منها إنما تدعو النواب السياديين والجدد الى الاتفاق على اسم موحد لرئاسة الجمهورية للتمكن من البدء بالتغيير”.

وأشار زهرا عبر “العربية/الحدث” الى أنه “من الطبيعي أن يدعو البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية ميشال عون بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر لانتشال لبنان من القعر، تجنباً من الفراغ الرئاسي”، مضيفاً أن “‏بعد دعوة الراعي الى المشاركة في الانتخابات التي تراجع فيها حلفاء حزب الله من البديهي أن يلجأ صاحب الغبطة للدعوة إلى ‏احترام الدستور بنصوصه بشكل دقيق تجنباً للأسوأ”.