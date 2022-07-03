Homeوزارة الصحة: 905 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 905 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 07/03/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1115719، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة ميقاتي عن التيار الوطني: إبعاده عن الطاقة مدخل الحل 07/03/2022 توقيف شخص في الجديدة – المتن بتهم منها النصب والاحتيال 07/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصاباتالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذاوزارة شارك
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