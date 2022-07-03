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لبنان

وزارة الصحة: 905 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro


أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1115719، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.

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