وزارة الصحة: 905 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 905 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1115719، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.