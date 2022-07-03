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لبنان

توقيف شخص في الجديدة – المتن بتهم منها النصب والاحتيال

By admin


صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 29 / 6 /2022 ونتيجة عمليات رصد ومتابعة عصابات تقوم بالنصب والاحتيال على أصحاب محال تبيع معدات الطاقة الشمسية بحيث يشترون مستلزماتها مقابل أموال مزورة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة ـــ المتن، السوري (ع.ر.ح.) وضبطت بحوزته 9000 دولار أميركي مزور، وهو يتعاطى المخدرات وكان قد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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