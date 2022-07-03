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لبنان

3 جرحى جراء حادث تحت جسر نهر الموت

By admin


سقط 3 جرحى إثر تصادم بين سيارة ودراجة نارية تحت جسر نهر الموت ـ المسلك الغربي، ما سبب بازدحام مروري في المحلة، وفقاً لغرفة التحكم المروري.

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