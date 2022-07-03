Home3 جرحى جراء حادث تحت جسر نهر الموتلبنان 3 جرحى جراء حادث تحت جسر نهر الموت By admin 07/03/2022 شارك سقط 3 جرحى إثر تصادم بين سيارة ودراجة نارية تحت جسر نهر الموت ـ المسلك الغربي، ما سبب بازدحام مروري في المحلة، وفقاً لغرفة التحكم المروري. مواضيع متعلقة أوقفا بالجرم المشهود في طبرجا.. مروجا مخدّرات في المتن… 07/03/2022 بالصور: تخريج دورة “رجاء جديد للبنان” لتنشئة… 07/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الموتتحتجراءجرحىجسرحادثلبناننهر شارك
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