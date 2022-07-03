Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

أوقفا بالجرم المشهود في طبرجا.. مروجا مخدّرات في المتن وكسروان وشعبة المعلومات تكشف هويتَيهما

By admin


في إطار العمليات النوعيّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات التي تستهدف فئة الشّباب اللّبناني في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشّعبة حول قيام مجهولَيْن بترويج المخدّرات في المتن وكسروان.

مواضيع متعلقة

3 جرحى جراء حادث تحت جسر نهر الموت

بالصور: تخريج دورة “رجاء جديد للبنان” لتنشئة…

 على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكورَيْن. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويتَيهما، وهما:

  •  ش. خ. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)
  •  ل. ش. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبنانية)

   بتاريخ 28-06-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة طبرجا، نتج عنه توقيفهما، على متن سيارة نوع “دودج” لون كحلي -جرى ضبطها- أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في المحلّة. 

بتفتيشهما والسّيارة، تم ضبط ما يلي:

 /53/ مظروفًا بداخله مادّة الكوكايين زِنتها /238/ غ

 /8/ مظاريف بداخلها مادّة باز الكوكايين زِنتها /33/غ 

/50/ طبة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين زِنتها /290/غ 

علبة بداخلها أدوات تُستخدم في تعاطي المخدّرات، مصفاة لون أحمر، هاتفَين خلويَين، ومبالغ مالية.

   بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن، على متن السّيارة المضبوطة، وأنهما ينشطان في العديد من مناطق المتن وكسروان.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

نقل جثة رجل من المرج الى المستشفى

لبنان

فترة تمرير الوقت بدأت بمسرحيّة «تأليف الحكومة» مع برنامج «قهر معيشي»

لبنان

بالفيديو.. أول سائقة توك توك في لبنان: المعيشة الصعبة اضطرتني

لبنان

جثة على شاطئ السكسكية الزهراني والتحقيقات جارية

لبنان

الداخلية أجرت مزاد بيع الأرقام المميزة والمبلغ الأعلى ملياران ومئة مليون ليرة

لبنان

وزير الاتصالات: الحملة المغرضة التي أتعرض لها هدفها استغلال غضب المواطن ومصادرة وجعه…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

انطوان زهرا: هل رفض وزير الخارجية اقامة مخيمات على الحدود…

نقابة الممثلين اللبنانيين نعت الممثل بيار شمعون

الجيش: توقيف أشخاص في الليلكي والصفير

حملة تنظيف لجمعية كشاف البيئة على اوتوستراد الميناء

حفل توقيع كتاب “أغراب” للشاعرة سمرجي في طرابلس

1 من 76

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com