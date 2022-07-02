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لبنان

جثة على شاطئ السكسكية الزهراني والتحقيقات جارية

By cedro


أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنه تم العثور على جثة شخص لم تعرف هويته حتى اللحظة على شاطئ السكسكية (المينا). وقد نقلت الجثة الى احدى مستشفيات المنطقة والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الوفاة.

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