جثة على شاطئ السكسكية الزهراني والتحقيقات جارية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنه تم العثور على جثة شخص لم تعرف هويته حتى اللحظة على شاطئ السكسكية (المينا). وقد نقلت الجثة الى احدى مستشفيات المنطقة والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الوفاة.

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