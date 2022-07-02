Homeجثة على شاطئ السكسكية الزهراني والتحقيقات جاريةلبنان جثة على شاطئ السكسكية الزهراني والتحقيقات جارية By cedro 07/02/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنه تم العثور على جثة شخص لم تعرف هويته حتى اللحظة على شاطئ السكسكية (المينا). وقد نقلت الجثة الى احدى مستشفيات المنطقة والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الوفاة. مواضيع متعلقة انطوان زهرا: هل رفض وزير الخارجية اقامة مخيمات على الحدود… 07/02/2022 نقابة الممثلين اللبنانيين نعت الممثل بيار شمعون 07/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الزهرانيالسكسكيةجاريةجثةشاطئعاجللبنانوالتحقيقات شارك
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