1295 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

1295 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1114814، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.