Home1295 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان 1295 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedar 07/02/2022 شارك اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1114814، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة وزير الاتصالات: الحملة المغرضة التي أتعرض لها هدفها استغلال… 07/02/2022 انطوان زهرا: هل رفض وزير الخارجية اقامة مخيمات على الحدود… 07/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذا شارك
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