Home3 جرحى في 3 حوادث خلال 24 ساعةلبنان 3 جرحى في 3 حوادث خلال 24 ساعة By admin 07/02/2022 شارك احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: 3 حوادث و 3 جرحى مواضيع متعلقة ارتفاع منسوب الغليان الشعبي وأنباء عن مهاجمة مقرّات لشركتي… 07/02/2022 إسرائيل “ترحّب” بتنازل لبنان عن الخط 29: “قانا” لي ولكم! 07/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةعاجللبنان شارك
Comments are closed.