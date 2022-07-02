الاشتراكي: لا نية لديه في تشكيل حكومة.. عهد الرئيس عون كان غير منتج.. و«يا رايح كثر الملايح»

الاشتراكي: لا نية لديه في تشكيل حكومة.. عهد الرئيس عون كان غير منتج.. و«يا رايح كثر الملايح»

الى ذلك، قالت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان الفرق بين تسهيل تشكيل الحكومة وعدم مشاركتها فيها هو ان الاشتراكي لا يريد ان يكون له ممثلون فيها اي بمعنى اخر يضع شروطا او حصصا قد تؤخر مسار تأليف الحكومة بل على العكس « سنسهل وسنعطي فرصة لها».

واعربت المصادر عن اسفها لنهج الرئيس عون الذي اعتمده مع الرئيس المكلف حيث أظهر ان لا نية لديه في تشكيل حكومة رغم ان ذلك يضر بالوضع المعيشي ويجعله اكثر صعوبة ويخسر لبنان فرصة ابرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. واضافت انه لا يكفي ان عهد الرئيس ميشال عون كان غير منتج وسيئا فهل يريد ان تمضي الاربعة اشهر الباقية من عهده ايضا في النهج السيىء ذاته؟

وسألت، اليس الاجدر برئيس الجمهورية ان يختتم نهاية عهده بالقبول بالصيغة الحكومية بدلا من تسريبها ووضع علامات الى جانب اسماء اشخاص في المسودة بشكل معيب لا يرقى الى مستوى رئاسة الجمهورية ؟.

وتابعت المصادر في الحزب الاشتراكي: الا يريد ان يختم عهده بالايجابية؟ فكما يقول المثل الشعبي «يا رايح كثر الملايح» وهنا لدى عون فرصة بان يمنح لبنان فرصة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي اضحى الباب الوحيد لحل ازمتنا.

الديار