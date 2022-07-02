Homeميقاتي يفضل استمرارية حكومة تصريف الأعمال لأن جبران باسيل ليس وزيراً فيهالبنان ميقاتي يفضل استمرارية حكومة تصريف الأعمال لأن جبران باسيل ليس وزيراً فيها By admin 07/02/2022 شارك تعتبر أوساط مراقبة أن من بين الأسباب التي قد تجعل استمرارية حكومة تصريف الأعمال أفضل للرئيس ميقاتي هو أن النائب جبران باسيل ليس وزيراً فيها، كما ذكرت نداء الوطن. مواضيع متعلقة ارتفاع منسوب الغليان الشعبي وأنباء عن مهاجمة مقرّات لشركتي… 07/02/2022 3 جرحى في 3 حوادث خلال 24 ساعة 07/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. استمراريةالأعمالباسيلتصريفجبرانحكومةعاجلفيهالأنلبنانميقاتيوزيرايفضل شارك
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