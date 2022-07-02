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لبنان

ميقاتي يفضل استمرارية حكومة تصريف الأعمال لأن جبران باسيل ليس وزيراً فيها

By admin


تعتبر أوساط مراقبة أن من بين الأسباب التي قد تجعل استمرارية حكومة تصريف الأعمال أفضل للرئيس ميقاتي هو أن النائب جبران باسيل ليس وزيراً فيها، كما ذكرت نداء الوطن.

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