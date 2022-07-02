ميقاتي يفضل استمرارية حكومة تصريف الأعمال لأن جبران باسيل ليس وزيراً فيها

تعتبر أوساط مراقبة أن من بين الأسباب التي قد تجعل استمرارية حكومة تصريف الأعمال أفضل للرئيس ميقاتي هو أن النائب جبران باسيل ليس وزيراً فيها، كما ذكرت نداء الوطن.

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