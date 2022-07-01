Homeقطع السير على أوتوستراد الدورة باتجاه جونيةلبنان قطع السير على أوتوستراد الدورة باتجاه جونية By admin 07/01/2022 شارك قطع السير على أوتوستراد الدورة باتجاه جونية بمستوعبات النفايات وزحمة سير خانقة مواضيع متعلقة توقيف سوريين في بشامون وعرمون.. بتهم منها تهريب أشخاص وتأمين… 07/01/2022 محتجون اقفلوا جميع مسارب ساحة النور بالاطارات المشتعلة… 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أوتوسترادالدورةالسيرباتجاهجونيةقطعلبنان شارك
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