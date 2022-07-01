توقيف سوريين في بشامون وعرمون.. بتهم منها تهريب أشخاص وتأمين نتائج (PCR) مزورة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي بشامون وعرمون السوريين (ج.ع)، (م.ع) و(س.ش) لقيامهم بتهريب أشخاص عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية، وقيام الأول بتأمين نتائج فحص كورونا (PCR) مزورة لمغادري الأراضي اللبنانية والقادمين إليها وتجوله دون أوراق ثبوتية، وقيادة الموقوف الثاني سيارة جيب لوحاته مزورة ودون أوراق قانونية وقيامه مع (س.ش) بتعاطي المخدرات، وقد ضُبطت بحوزته كمية من حبوب الكبتاغون كان يحاول نقلها إلى داخل الأراضي السورية تمهيداً لتهريبها إلى إحدى الدول العربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.