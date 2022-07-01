Homeوزارة الصحة: 1320 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدةلبنان وزارة الصحة: 1320 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة By cedro 07/01/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1330 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1113519 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة محتجون اقفلوا جميع مسارب ساحة النور بالاطارات المشتعلة… 07/01/2022 بالصور: مناورة تكتية بالذخيرة الحية لفوج التدخل السادس في… 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةعاجللبنانواحدةوزارةوفاة شارك
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