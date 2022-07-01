بالصور: مناورة تكتية بالذخيرة الحية لفوج التدخل السادس في جرد العاقورة، تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية

بالصور: مناورة تكتية بالذخيرة الحية لفوج التدخل السادس في جرد العاقورة، تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية

مناورة تكتية بالذخيرة الحية لفوج التدخل السادس في جرد العاقورة، تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها

مناورة تكتية بالذخيرة الحية لفوج التدخل السادس في جرد العاقورة، تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها. pic.twitter.com/ns2zQ7yTWI — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022