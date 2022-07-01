Homeفي طرابلس.. سيدة تفترش الأرض احتجاجا على ارتفاع الأسعارلبنان في طرابلس.. سيدة تفترش الأرض احتجاجا على ارتفاع الأسعار By cedro 07/01/2022 شارك عمد عدد من المحتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية الى قطع ساحة النور في طرابلس، فيما افترشت سيدة الارض احتجاجاً على ارتفاع أسعار الحليب والمواد الغذائية والمواصلات والاتصالات. مواضيع متعلقة محتجون اقفلوا جميع مسارب ساحة النور بالاطارات المشتعلة… 07/01/2022 وزارة الصحة: 1320 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. احتجاجاارتفاعالأرضالأسعارتفترشسيدةطرابلسعاجللبنان شارك
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