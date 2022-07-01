بالصور: حفل تخريج في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر تابعوا دورة مداهمة

حفل تخريج وتوزيع شهادات في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر من لواءَي المشاة التاسع والثالث، وفوج التدخل السادس، بعدما تابعوا بنجاح دورة مداهمة.

حفل تخريج وتوزيع شهادات في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر pic.twitter.com/NgpdPOe220 — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022