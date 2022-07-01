Homeبالصور: حفل تخريج في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر تابعوا دورة مداهمةلبنان بالصور: حفل تخريج في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر تابعوا دورة مداهمة By admin 07/01/2022 شارك حفل تخريج وتوزيع شهادات في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر من لواءَي المشاة التاسع والثالث، وفوج التدخل السادس، بعدما تابعوا بنجاح دورة مداهمة. مواضيع متعلقة محتجون اقفلوا جميع مسارب ساحة النور بالاطارات المشتعلة… 07/01/2022 وزارة الصحة: 1320 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة 07/01/2022 حفل تخريج وتوزيع شهادات في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر pic.twitter.com/NgpdPOe220— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. التدخلالسادسبالصورتابعواتخريجحفلدورةفوجقيادةلبنانلعناصرمداهمة شارك
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