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لبنان

بالصور: حفل تخريج في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر تابعوا دورة مداهمة

By admin


حفل تخريج وتوزيع شهادات في قيادة فوج التدخل السادس لعناصر من لواءَي المشاة التاسع والثالث، وفوج التدخل السادس، بعدما تابعوا بنجاح دورة مداهمة.

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