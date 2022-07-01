محتجون قطعوا ساحة النور في ⁧‫طرابلس‬⁩ #عاجل

عمد عدد من المحتجين على الاوضاع الاقتصادية المتردية الى قطع ساحة النور في طرابلس، فيما افترشت سيدة الارض احتجاجا على ارتفاع اسعار الحليب والمواد الغذائية والمواصلات والاتصالات.



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