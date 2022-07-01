Homeمحتجون قطعوا ساحة النور في طرابلس #عاجللبنان محتجون قطعوا ساحة النور في طرابلس #عاجل By admin 07/01/2022 شارك عمد عدد من المحتجين على الاوضاع الاقتصادية المتردية الى قطع ساحة النور في طرابلس، فيما افترشت سيدة الارض احتجاجا على ارتفاع اسعار الحليب والمواد الغذائية والمواصلات والاتصالات. مواضيع متعلقة محتجون اقفلوا جميع مسارب ساحة النور بالاطارات المشتعلة… 07/01/2022 وزارة الصحة: 1320 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. النورساحةعاجلقطعوالبنانمحتجونطرابلس شارك
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