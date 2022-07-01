Homeبالصور: رماية تدليلية بالذخيرة الحية في حقل رماية الطيبةلبنان بالصور: رماية تدليلية بالذخيرة الحية في حقل رماية الطيبة By admin 07/01/2022 شارك رماية تدليلية بالذخيرة الحية لعناصر فوج التدخل الثاني بالأسلحة المتوسطة في حقل رماية الطيبة. مواضيع متعلقة محتجون اقفلوا جميع مسارب ساحة النور بالاطارات المشتعلة… 07/01/2022 وزارة الصحة: 1320 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة 07/01/2022 رماية تدليلية بالذخيرة الحية لعناصر فوج التدخل الثاني pic.twitter.com/m2L2dbrGT1— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الحيةالطيبةبالذخيرةبالصورتدليليةحقلرمايةلبنان شارك
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