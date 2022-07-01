بالصور: رماية تدليلية بالذخيرة الحية في حقل رماية الطيبة

رماية تدليلية بالذخيرة الحية لعناصر فوج التدخل الثاني بالأسلحة المتوسطة في حقل رماية الطيبة.

رماية تدليلية بالذخيرة الحية لعناصر فوج التدخل الثاني pic.twitter.com/m2L2dbrGT1 — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022