بالصور: حفل افتتاح مدرسة الفنون القتالية وتخريج عسكريين في ثكنة الوروار

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة الوروار- فوج الهندسة، حفل افتتاح مدرسة الفنون القتالية العسكرية (LAFMA School) التي تم تجهيزها بهبة من السلطات الإيطالية. حضر الحفل المفتش العام اللواء الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الإيطالية في لبنان السيدة S.E.Nicoletta BOMBARDIERE، ورئيس بعثة الـ MIBIL العقيد Andrea MAZZOTTA ، إلى جانب عدد من الضباط.

ألقت السفيرة الإيطالية كلمة بالمناسبة، أكدت فيها أهمية الشراكة بين البلدين الصديقين، وأعربت عن التزام بلادها مواصلة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية، منوهةً بكفاءة الجيش اللبناني ومناقبيته.

افتتاح مدرسة الفنون القتالية في ثكنة الوروار pic.twitter.com/FBYQs1Q7nA — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022



بدوره ألقى رئيس بعثة الـ MIBIL العقيدAndrea MAZZOTTA كلمة أثنى فيها على الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في ضبط الحدود وملاحقة الخارجين عن القانون رغم الظروف الصعبة وتداعياتها.

والقى اللواء الركن اسحق كلمة جاء فيها: “نحتفل بتخريج دفعة من عناصرنا الذين تابعوا بنجاح دورة فنون قتالية في المدرسة. إنّه مشهد يجسد تضافُر جهودٍ وإراداتٍ صادقةٍ بهدف دعم الجيش، ولا سيما على صعيد التدريب، ما يرفع مستوى الاحتراف لدى عناصره، ويطوّر أداءهم خلال تنفيذ المهمّات، وبالتالي ينعكس إيجابًا على أمن لبنان واستقراره”.

بعد ذلك تم تخريج الدفعة الأولى من مدربين المدرسة تلاه عرض فلم وثائقي عن التدريبات التي نفذت في مدرسة الفنون القتالية العسكرية كما تمت إزاحة الستار عن نصب تذكاري.

وفي الختام، سُلّمت كتب شكر باسم العماد قائد الجيش إلى كل من رئيس البعثة العسكرية الإيطالية في لبنان الـ MIBIL ومقدمي هبة تأهيل الحديقة المجاورة للمدرسة، كما قدّم للسفيرة الإيطالية في لبنان السيدة BOMBARDIERE درعاً تذكارياً تقديراً لجهودها.