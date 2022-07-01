بالفيديو: لجنة مهرجانات البترون الدولية أطلقت برنامجها الصيفي من نشاطات سياحية، فنية وترفيهية

أعلنت لجنة مهرجانات البترون الدولية في بيان، أنها “تستعد لإطلاق فعالياتها لموسم صيف ٢٠٢٢ في الأيام القليلة المقبلة. وكما في كل عام، تنظم اللجنة نشاطات متنوعة وبرنامجا غنيا يجمع بين مختلف الفنون والفعاليات الثقافية والسياحية”.

مهرجانات البترون: نشاطات سياحية وفنية وثقافية وترفيهية pic.twitter.com/IXISB1N5WU — Batroun News – أخبار البترون (@BatrounNews) July 1, 2022

مهرجانات البترون الدولية أطلقت برنامجها الصيفي: نشاطات سياحية وفنية وثقافية وترفيهية pic.twitter.com/fXOoOIpMKy — Batroun News – أخبار البترون (@BatrounNews) July 1, 2022

ولفت البيان الى أن “نشاطات اللجنة ساهمت في الأعوام الأخيرة، بشكل فعال، بوضع البترون في المركز الأول على خريطة المدن السياحية اللبنانية، وجعلت من المدينة مقصداً أساسياً للمقيمين والمغتربين والسياح على حدّ سواء”.

وأشار الى أن “المهرجانات تنطلق هذا الصيف وفق البرنامج التالي:

9 تموز 2022: حفلة موسيقية فنية متميزة مع لوكاس صقر وفرقته Mazeej على المدرج الروماني التاريخي العريق ويعود ريعها لدعم نشاطات المهرجان، سيقدّم خلالها الفنان اللبناني مع فرقته أجمل ما يحمله الموروث الغنائي اللبناني والعربي بأسلوب فني تميّز به صقر على مدى الأعوام المنصرمة.

15/16 تموز 2022: المهرجان السنوي Beer Wine and Seafood Festival الذي اعتاد عليه محبّو المهرجان وبات محطة سنوية ينتظرها الجميع، كباراً وصغاراً، لارتياد المدينة بهدف التعرف على منتوجات البترون التي باتت معروفة وتذوق المأكولات البحرية، وصناعة البيرة والنبيذ البترونية التي ذاع صيتهما في لبنان وفي بلدان عديدة حول العالم، لا سيما وأن منطقة البترون معروفة بتربتها المناسبة والحاضنة لإنتاج أجود أنواع النبيذ. ولا تقتصر هذه الفعالية التي تقام على ميناء البترون التاريخي على تقديم هذه المنتوجات فحسب، إذ يتسنى للزوار كما في كل عام التمتّع بموسيقى أبرز الفرق المحلية التي تحيي هذه الليالي.

21/22/23/24 تموز 2022: Marché du Port على ميناء البترون أيضاً، وهي فعالية بدأتها لجنة مهرجان البترون الدولية منذ عامين في المدينة على مستوى محترف، وذلك لدعم المنتوجات والصناعات والحرف المحلية وتنشيط الدورة الاقتصادية في المدينة وقضائها من خلال تشجيع أصحاب المشاريع والمهن الصغيرة والمتوسطة، فباتت اليوم مقصداً لأصحاب الحرف والمصممين من كافة أنحاء لبنان.

من 22 تموز 2022 وحتى 21 آب: Batroun Art Fair وهو محطة ثقافية حرصت لجنة المهرجانات على إقامتها في حارات المدينة القديمة التي تتماشى مع روحية هذه الفعالية والتي أصبحت بدورها محطة سنوية لعدد كبير من الرسامين والنحاتين والمصورين الفوتوغرافيين الموهوبين. يشارك هذا العام كل من المصور الفوتوغرافي روجيه مكرزل، الرسام أندريه كالفايان، والمهندس غسان بكري.

آب 2022: Batroun Water Sport وهو استعراض لكافة الرياضات البحرية غير الميكانيكية التي تتميز بها المدينة، تختتم مع حفل بحري ومنسقي أغان سيشعلون أجواء خليج البحصة حماسا وفرحا. والمميز في هذه الفعالية أن جميع مالكي هذه الأنواع من المعدات مدعوون للمشاركة فيها.

1/2/3/4 أيلول 2022: Batroun Mediterranean Film Festival هذا المهرجان السنوي الذي ترك بصمة فنية كبيرة في المحطات الثقافية اللبنانية، لا سيما لعشاق الفن السابع ومبدعيه من لبنان ودول بحر الأبيض المتوسط، إذ أنه يجمع كافة عشاق السينما في الهواء الطلق في حي القلعة – بيت المغترب اللبناني. يشرف عليه وينظمه الدكتور نيكولا خباز وفريق عمله، ويشارك فيه عدد من المخرجين اللبنانيين والأجانب، وتتنافس فيه العديد من الأفلام القصيرة أمام لجنة تحكيم من مختصين وأسام مرموقة في عالم السينما، ليفوز من بينها الأفضل بحسب فئات تتراوح بين “أفضل فيلم لبناني فصير”، و”أفضل فيلم اجنبي قصير”، وفيلم يفوز بتصويت الجمهور . كما يحضر هذه الفعالية سنوياً أبرز الوجوه الفنية اللبنانية من ممثلين وكتّاب ومنتجين دعماً منهم لهذه الفعالية الغاية في الأهمية”.