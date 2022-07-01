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لبنان

ازمة مياه خانقة في بلدة الدوير والاهالي يناشدون

By cedar


أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن أحياء بلدة الدوير الجنوبية تعاني من ازمة مياه خانقة تزيد من أعباء المواطنين الذين يشترون نقلة المياه البديلة بـ400 الف ليرة. وتشكل ازمة الانقطاع الغامض للتيار الكهربائي يومي الاثنين والجمعة عن آبار تفاحتا وبشكل دوري ومنتظم جزءا كبيرا من المشكلة، اذ ان الدوير تتغذى من آبار تفاحتا وموعد حصولها الاسبوعي على التغذية هو الاثنين والجمعة، لكن ما يحصل ان التيار الكهربائي في هذين اليومين ينقطع عن مضخات آبار تفاحتا، وعندها تحرم من حصتها وتنعكس مشكلة لدى الاهالي الذين يحرمون بدورهم من المياه ويلجأون الى شراء المياه.

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وناشد الاهالي الجهات المختصة في شركة الكهرباء ومصلحة مياه لبنان الجنوبي “تأمين الكهرباء لآبار تفاحتا او اعطاء الدوير يومي تغذية بدل اليومين الذي تحرم منهما بسبب انقطاع الكهرباء”.

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