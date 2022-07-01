Homeبالصور: تخريج تلامذة من القوات البحرية تابعوا دورة تفتيش السفن غير المتعاونةلبنان بالصور: تخريج تلامذة من القوات البحرية تابعوا دورة تفتيش السفن غير المتعاونة By admin 07/01/2022 شارك الجيش اللبناني: دورة حول تفتيش السفن غير المتعاونة pic.twitter.com/eDAep5sLL9— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022 تخريج الدفعة الأولى من التلامذة الضباط والرتباء من القوات البحرية (ذكور وإناث) بعدما تابعوا بنجاح دورة حول تفتيش السفن غير المتعاونة. مواضيع متعلقة كلية ادارة الأعمال بطلة الجامعة اللبنانية الفروع الأولى في… 07/01/2022 أساتذة الثانوي: لمقاطعة التصحيح حتى تعديل رواتب الموظفين… 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. البحريةالسفنالقواتالمتعاونةبالصورتابعواتخريجتفتيشتلامذةدورةغيرلبنان شارك
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