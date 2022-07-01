بالصور: تخريج تلامذة من القوات البحرية تابعوا دورة تفتيش السفن غير المتعاونة

الجيش اللبناني: دورة حول تفتيش السفن غير المتعاونة pic.twitter.com/eDAep5sLL9 — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) July 1, 2022

تخريج الدفعة الأولى من التلامذة الضباط والرتباء من القوات البحرية (ذكور وإناث) بعدما تابعوا بنجاح دورة حول تفتيش السفن غير المتعاونة.