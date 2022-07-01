كلية ادارة الأعمال بطلة الجامعة اللبنانية الفروع الأولى في الميني فوتبول

– أحرز فريق كلية إدارة الأعمال لقب بطولة الجامعة اللبنانية – الفروع الأولى للـ”ميني فوتبول”، الذي نظمته دائرة النشاط الرياضي.

وفي نهائي مثير ومشهود على ملعب مدينة مجمع رفيق الحريري الجامعية بالحدت، فاز فريق كلية ادارة الاعمال على الحقوق بضربات الترجيح 6 – 5 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2 – 2.

قاد المباراة الحكمان عبد الكريم فقيه وداني نعنوع.

وحضر جمهور كبير من طالبات الكليتين وطلابها، تقدمهم أمين سر كلية الحقوق طارق بكري.

وكان الدور نصف النهائي شهد فوز الحقوق على العلوم 4 – 1 وإدارة الأعمال على الصحة العامة 1 – 0.

يذكر أن مباريات البطولة انطلقت في مطلع حزيران الماضي بعدما وزعت الفرق على ثلاث مجموعات وواكبها إدارة وتنظيما المدربات والمدربون: حسن أيوب وسعد سمعان (الحقوق)، علاء زين الدين (ادارة الأعمال)، مهدي زين الدين (الهندسة)، الفنون والعمارة (يوسف سعيد)، طب الأسنان (حسين عيسى)، أميرة ياغي وعبد الكريم فقيه وصالح زعيتر(العلوم)، نبيل بعلبكي (الاعلام)، داني نعنوع (العلوم الطبية).