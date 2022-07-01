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ميقاتي وقع مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية

By cedar


وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية كما وردت من وزارة المال.

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