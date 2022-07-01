Homeميقاتي وقع مراسيم الترقيات العسكرية والأمنيةلبنان ميقاتي وقع مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية By cedar 07/01/2022 شارك وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية كما وردت من وزارة المال. مواضيع متعلقة الأساتذة المتقاعدون في الثانوي: نؤيد الإضراب المفتوح ونحمل… 07/01/2022 بالصور: تخريج تلامذة من القوات البحرية تابعوا دورة تفتيش… 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الترقياتالعسكريةعاجللبنانمراسيمميقاتيوالأمنيةوقع شارك
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