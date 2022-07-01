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لبنان

سوق “يا عيني ع البلدي” يجول في المناطق

By cedro


دعت جمعية “شباب الرجاء” بالشراكة مع جمعية “فينيسيا للقديس شربل” البولندية و”مؤسسة الإنماء الشامل” و”المركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين” الممول من “تعاونية التنمية” التابعة لوزارة الخارجية للجمهورية البولندية الراغبين في الاشتراك في سوق “يا عيني ع البلدي” وعرض منتجاتهم للاتصال على الرقم 81454511. 
 
وسيجول سوق “يا عيني ع البلدي” في عدد من المناطق اللبنانية وهو أول سوق مجتمعي متنقل للمنتجات الزراعية وستكون محطته في البترون نهار السبت 30 تموز من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساء في الحديقة العامة في البترون.يتخلله نشاطات ترفيهية، فنية ورياضية. 

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