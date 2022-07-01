Homeوزير مسؤول عن ملفات معيشية يومية يعالج الامور بالكلام لا بالأفعاللبنان وزير مسؤول عن ملفات معيشية يومية يعالج الامور بالكلام لا بالأفعال By admin 07/01/2022 شارك وزير مسؤول عن ملفات معيشية يومية يتصرف وكأنه طرف ثالث في القضايا التي تطال يوميات الناس وينصرف لتشكيل لجان وإصدار تعاميم، وكأن العلاج يكمن في الكلام لا بالأفعال، كما ذكرت الانباء. مواضيع متعلقة بالصور: تخريج تلامذة من القوات البحرية تابعوا دورة تفتيش… 07/01/2022 كلية ادارة الأعمال بطلة الجامعة اللبنانية الفروع الأولى في… 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الاموربالأفعالبالكلاملبنانمسؤولمعيشيةملفاتوزيريعالجيومية شارك
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