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لبنان

وزير مسؤول عن ملفات معيشية يومية يعالج الامور بالكلام لا بالأفعال

By admin


وزير مسؤول عن ملفات معيشية يومية يتصرف وكأنه طرف ثالث في القضايا التي تطال يوميات الناس وينصرف لتشكيل لجان وإصدار تعاميم، وكأن العلاج يكمن في الكلام لا بالأفعال، كما ذكرت الانباء.

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