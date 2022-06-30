إشكال كبير وسقوط إصابات أمام سراي صور

إشكال كبير وسقوط إصابات أمام سراي مدينة صور، وفرق الدفاع المدني مركز صور توجه مسعفيها لنقل الجرحى.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.