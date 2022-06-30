Homeإشكال كبير وسقوط إصابات أمام سراي صورلبنان إشكال كبير وسقوط إصابات أمام سراي صور By admin 06/30/2022 شارك إشكال كبير وسقوط إصابات أمام سراي مدينة صور، وفرق الدفاع المدني مركز صور توجه مسعفيها لنقل الجرحى. مواضيع متعلقة جريحان نتيجة إنقلاب دراجة نارية في الضنية 07/01/2022 الجيش أعاد فتح أوتوستراد طرابلس بعدما اقفله محتجون على… 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أمامإشكالإصاباتسرايصورلبنانوسقوط شارك
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