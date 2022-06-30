الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا 2 تواصلت في يومها الثاني في النبطية وسط اجواء هادئة

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، المرحلة الثانية من الامتحانات الرسمية في منطقة النبطية لشهادة البكالوريا القسم الثاني بفروعها الاربعة : علوم حياة، الاجتماع والاقتصاد، علوم عامة وانسانيات. وقد بلغ عدد المرشحين 1940 مرشحا تغيب منهم 59، توزعوا على: مدرسة حسن حلال الرسمية، مدرسة حبوش المتوسطة الرسمية، مدرسة سميح شاهين الرسمية، مدرسة سمير كريكر الرسمية، متوسطة عبد اللطيف فياض ، ثانوية كفررمان للبنات، مدرسة ميفدون الرسمية ، متوسطة زبدين الرسمية ومتوسطة ميفدون الرسمية.

وقد اتخذت وحدات من الجيش اجراءات امنية في محيط هذه المراكز فيما فرضت عناصر من قوى الامن الداخلي انتشارها داخلها لضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات.

من جهته، جال محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، يرافقه رئيس المنطقة التربوية في المحافظة اكرم ابو شقرا على المراكز ، حيث أبدى فقيه ارتياحه “للاجواء الهادئة التي رافقت المرحلة الاولى من الامتحانات لشهادة البريفيه، واليوم نكاد ننهي المرحلة الثانية ، وسط اجواء طبيعية لم يسجل خلالها اي شكاوى لجهة تأمين الكهرباء للمراكز ، او لجهة عدم تسجيل اي حادث امني يعكر صفو الطلاب وسير الامتحانات”، منوها ب”دور القوى الامنية والجيش”.

اما ابو شقرا، فعبر عن “ارتياحه للاجواء الطبيعية جدا في مراكز الامتحانات، حيث لم تسجل اي شكوى من الطلاب لجهة الصعوبة في الأسئلة أو اي عائق آخر يمكن أن يؤثر على سير الامتحانات “، واكد ان “الأمور تسير بالشكل الطبيعي من دون عوائق تذكر، وهذا سببه التنظيم الذي قامت به وزارة التربية ودوائر المنطقة التربوية في المحافظة”، مشيرا الى ان “يوم السبت، هو اليوم الثالث لهذه الامتحانات، وبها تنتهي المرحلة الثانية” .