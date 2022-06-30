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الخطيب استنكر الاعتداء على احد القضاة الشرعيين في محكمة الشياح وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بمعاقبة الفاعلين

By cedro


استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى  العلامة الشيخ علي الخطيب الاعتداء الاثم الذي تعرض له احد القضاة الشرعيين في محكمة الضاحية الجنوبية (الشياح) في “انتهاك فاضح لحرمة المحكمة وقضاتها واعتداء على جسم القضاء الشرعي”. وقال في تصريح:”نحن اذ نعتبره اعتداء على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نشجبه بشدة، ونهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ إجراءات فورية لمعاقبة الفاعلين ليكونوا عبرة لغيرهم، وندعوها الى اتخاذ تدابير إضافية تحول دون تكرار هذا العمل المشين”.

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